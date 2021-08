MotoGP, Valentino Rossi diventa papà: "La Franci è incinta, aspettiamo una bambina"

LA NOTIZIA

Il pilota Yamaha, che lascerà il Motomondiale a fine stagione, dà l'annuncio sui social vestito da dottore

Il 2022 sarà un anno di grandi cambiamenti per Valentino Rossi. Il pilota Yamaha, che poche settimane fa ha annunciato il ritiro dalle competizioni alla fine di questa stagione, si prepara infatti a diventare anche papà. Lo ha fatto sapere a tutti i suoi fan tramite alcune foto social nelle quali appare travestito da dottore, con lo stetoscopio puntato sulla pancia della sua compagna, Francesca Sofia Novello: "Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! - il messaggio di Vale - Aspettiamo una bambina".

La bella notizia è stata data ovviamente anche dalla futura mamma: "You and me will be three, my heart is full of joy", cioè "io e te saremo in tre, il mio cuore è colmo di gioia", ha scritto su Instagram.