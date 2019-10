MotoGP Thailandia, Quartararo: "Potevo andare ancora più forte"

Fabio Quartararo si gode la sua quarta pole stagionale e punta a un grande risultato anche in gara: "Sicuramente è una delle pole più speciali - ha detto il francese classe '99 - Alla fine sono scivolato, ma sono veramente contento del lavoro fatto, avevo feeling per poter andare ancora più forte. La gara? Questa è sicuramente una pista buona per noi, nonostante i lunghi rettilinei. Devo dare tutto nei primi cinque giri e provare a fare un gap sulle Ducati e sulle altre Honda, che hanno più motore, l'idea è quella di fare un gruppetto piccolo, se io e Maverick riusciamo a fare selezione e a portarci dietro solo Marc sarebbe buono per noi".

Gli fa eco Vinales, che sembra avere gli stessi piani del giovane compagno di marca: "Ho fatto un errore alla prima curva che mi ha fatto perdere un decimo e di fatto anche la pole - ha spiegato il catalano - Però sono molto contento perché le libere 4 sono andate bene e mi sento a mio agio con la moto. Marc è stato sicuramente molto forte per tutto il weekend, ma io sono pronto, ho un bel passo e un bel feeling con la gomma davanti, specialmente a serbatoio pieno. Sarà una gara in cui bisognerà spingere dall'inizio e provare a rompere il gruppo".

Sembra intenzionato a non fare calcoli Marquez, a cui basta guadagnare due punti su Dovizioso per laurearsi campione del mondo per l'ottava volta, la sesta in MotoGP: "Sono contento di questa giornata - ha detto il leader iridato - Mi sono sentito molto bene nelle Libere 4, mentre in qualifica sapevo che le Yamaha sarebbero state forti. Fisicamente sto bene, ho qualche dolore sparso ma non ci sarà nessuna scusa per domani (il riferimento è alla spaventosa caduta delle Libere 1, ndr). La gara? Sono sicuro che Fabio e Maverick proveranno ad allungare, ma io non voglio dimenticare Dovi. Lui sembra sempre un po' indietro, ma poi arriva, ha fatto dei tempi interessanti mettendo in mostra un bel passo. Come mi comporterò? Voglio vincere, anche se c'è da rischiare. Se il Mondiale non arriva qui arriverà in Giappone o in Austrlalia, ci sono ancora tante gare...".