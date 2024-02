MotoGP, test Sepang: super Bagnaia nel day 3, è tempo da record

GIORNATA FINALE

Il due volte campione del mondo della Ducati ferma il tempo in 1'56"682 davanti a Martin e Bastianini

Bagnaia firma i test di Sepang





















































© ansa 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La terza e conclusiva giornata di test della MotoGP a Sepang si chiude nel segno di uno scatenato Pecco Bagnaia: il due volte campione del mondo della Ducati chiude davanti a tutti e non si accontenta del primo posto, ma realizza il nuovo record della pista fermando il cronometro in 1'56"682 davanti alla Desmosedici del team Pramac di Jorge Martin (+0"172) e al compagno di squadra Enea Bastianini (+0"233). Quarto e sesto posto per la coppia di Gresini Racing rispettivamente con Alex e Marc Marquez.

Vedi anche Motogp Brivio: "È successo tutto molto velocemente, ed è già ora di andare a correre" Subito scintille nel terzo giorno di test a Sepang, in Malesia, ad un mese dall'avvio ufficiale del Motomondiale 2024. Scendono immediatamente tutti i piloti in pista e parte un testa a testa tra Pecco Bagnaia, il migliore della sessione, e Jorge Martin, pronto sin da subito a battagliare con il rivale della scorsa stagione. Nel giro della prima ora, lo spagnolo ferma il tempo in 1'57"099, ma arriva immediata la risposta del due volte campione del Mondo che chiude in 1'56"682, nuovo record della pista. Il ducatista è così primo a fine giornata davanti all'iberico della Pramac, che successivamente riesce ad avvicinarsi e a lasciare la Malesia con 172 millesimi di ritardo (1'56"854).

Ottime indicazioni, dunque, per Pecco, che può sorridere anche per il terzo posto del compagno di squadra: Enea Bastianini, infatti, sale sul gradino più basso del podio virtuale con 1'56"915, a poco più di due decimi (+0"233) da Bagnaia. Indicazioni più che positive anche per la Gresini Racing dei fratelli Marquez, che chiudono quarto e sesto. Alex è l'ultimo a scendere sotto il minuto e 57 secondi di prova (1'56"938), mentre incassa più di mezzo secondo Marc (+0"588). Nel mezzo, l'Aprilia di Espargaró. Chiudono in top 10 anche Di Giannantonio, Acosta, Mir e Binder rispettivamente settimo (+0"661), ottavo (+0"683), nono (+0"692) e decimo (+0"780).

Solo undicesimo Quartararo davanti a Viñales, mentre Bezzecchi è addirittura diciassettesimo. Il prossimo passo è la due giorni di test a Losail in programma il 19 e il 20 febbraio, poi inizierà ufficialmente il conto alla rovescia per il debutto che avverrà proprio in Qatar il prossimo 8 marzo.