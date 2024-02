Brivio: "È successo tutto molto velocemente, ed è già ora di andare a correre"

MOTOGP

Il manager brianzolo è reduce da un'esperienza triennale in Formula Uno con Alpine

© Trackhouse Racing Press Office Due mesi dopo la definitiva conclusione della sua avventura in Formula Uno con Alpine, Davide Brivio torna alle moto (e alla MotoGP) come nuovo Team Principal di Trackhouse Racing, il team americano che schiera nel Mondiale 2024 le Aprilia clienti di Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Il sessantenne manager brianzolo torno quindi al suo antico amore. Nel suo palmarès da dirigente, oltre ai successi sportivi, il ruolo di primo piano avuto nel passaggio di Valentino Rossi dalla Honda alla Yamaha (Casa per la quale Brivio lavorava da tre anni) per il Mondiale 2004: un colpo di mercato che nelle stagioni successive avrebbe fruttato quattro titoli iridati della premier class con il "Dottore" (2004, 2005, 2008, 2009) e uno anche con Jorge Lorenzo nel 2010. Dopo aver seguito (da consulente VR46) lo stesso Rossi, Brivio era poi tornato ad un ruolo dirigenziale con Suzuki, portando lo spagnolo Joan Mir al titolo iridato del 2020 e lasciando quindi al top le due ruote, per tentare l'avventura in Formula Uno con Alpine: prima da Racing Director del team che schierava Alonso e Ocon, dall'anno seguente con la stessa qualifica ma nel programma giovani del team transalpino.

© Getty Images

Davide Brivio, Team Principal: "È successo tutto molto velocemente negli ultimi giorni, quando Justin Marks mi ha chiesto di aiutare Trackhouse nella sfida della MotoGP. È così eccitante far parte di questo nuovo progetto fin dall'inizio e non vedo l'ora di conoscere di più Trackhouse e vedere cosa possiamo portare in MotoGP dalla visione di successo e dall'esperienza che questa azienda ha in altri sport e ambienti. Potrebbe essere un'ottima combinazione dei due mondi. Ora manca solo un altro test, è quasi ora di andare a correre e cercheremo di supportare il più possibile i nostri due piloti Miguel e Raul e divertirci. Negli ultimi giorni è successo tutto molto velocemente e prima non saprei dire dove stavo andando, ma ehi, è un'ottima notizia e inizieremo a lavorare rapidamente!"

Justin Marks, Team Owner: "È incredibile avere qualcuno del calibro e dell'esperienza di Davide alla guida del Trackhouse Racing MotoGP Team. Tutti noi dell'azienda siamo onorati dall'impegno che ha preso. Nel momento in cui ho incontrato Davide mi è apparso subito evidente che sarebbe stata la persona giusta per Trackhouse. So che ci porterà a grandi cose dentro e fuori dalla pista".

Trackhouse Racing MotoGP™ lascia il suo primo segno significativo della neonata stagione 2024, nominando come Team Principal uno dei team leader più rispettati nel mondo degli sport motoristici. Fresco della sua esperienza nel paddock di Formula 1, Trackhouse dà il benvenuto a Davide Brivio nel Campionato del Mondo MotoGP come team leader. La reputazione e i successi di Brivio ai vertici del Campionato del Mondo a due ruote lo precedono: sei titoli iridati Piloti MotoGP e i quattro titoli Costruttori conquistati sotto la sua guida - con due marchi diversi - Trackhouse si è mosso per assicurarsi la sua esperienza nel momento in cui il suo interesse per il nuovo progetto del team è diventato chiaro.

Portare la sua leadership nel team continua un'incessante ricerca di competitività da parte del fondatore e proprietario di Trackhouse, Justin Marks. Dalla definizione della sua visione per far crescere le operazioni di Trackhouse Entertainment Group oltre il suo inizio di successo nella NASCAR - la principale serie di corse automobilistiche degli Stati Uniti - all'ingresso nel fenomeno globale che la MotoGP ora rappresenta, Marks continua a ritagliarsi un percorso unico attraverso l'industria degli sport motoristici.