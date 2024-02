MotoGP, test Losail: è subito Bagnaia-Martin! Bene l'Aprilia, fatica Marquez

motogp

La prima giornata in Qatar mostra i grandi passi avanti di Vinales e compagni, ma le Ducati chiudono davanti a tutti il time-attack

Day-1 di test a Losail (in Qatar) per i piloti di MotoGp: ottime risposte per Ducati ed Aprilia, che conferma i grandi progressi attesi. Nel time-attack c'è davanti a tutti Bagnaia, che stampa un 1’52’’040 e mette dietro Martin (a +0.220 e protagonista con Pecco anche nella simulazione di gara nel finale), Aleix Espargaro e la KTM di Miller. Marc Marquez fatica ancora a trovare il giusto feeling con la sua Gresini, deludono Yamaha e Honda.

Prima giornata di test in Qatar per i piloti di MotoGp, sempre più vicini al primo appuntamento del Mondiale 2024. Il campione in carica Pecco Bagnaia si è concentrato inizialmente sull'analisi comparativa tra la carena dello scorso anno e la nuova, dopodiché (complice una pista maggiormente gommata) ha trovato il tempo di 1’52’’040 nella simulazione di time-attack a un'ora e mezza dalla fine, chiudendo davanti a Martin (+0.220). Nell'ultima ora il campione ed il vicecampione del mondo si sono poi focalizzati sulla simulazione gara, confrontandosi in pista con tanto di giri veloci.

Ottima giornata anche per Aleix Espargaro (+0.292) con la sua Aprilia, sorpresa di questa pre-season con ottime prestazioni che confermano la crescita esponenziale della casa italiana. Anche Vinales e Raul Fernandez hanno trovato un buon feeling, beneficiando soprattutto dei grandi sviluppi del motore. Nella prima parte dei test, con una pista maggiormente sporca, sono stati proprio loro i protagonisti assoluti, mettendo in pista una grande competitività.

Delude Marc Marquez, che con la sua Ducati Gresini non riesce ancora a trovare la performance voluta, con un sedicesimo tempo finale che testimonia qualche difficoltà iniziale di troppo nell'adattamento alla nuova moto (+0.919). Meglio il fratello Alex, che riesce a strappare il settimo tempo davanti ad Enea Bastianini.

Fatica anche Bezzecchi, undicesimo e lontano dalle migliori prestazioni dopo una giornata meno entusiasmante rispetto a quella del nuovo compagno di scuderia Di Giannantonio, che chiude con il quinto tempo assoluto e buoni spunti. Ancora troppe ombre per Honda e Yamaha, che non emergono e proseguono nella ricerca della soluzione ai loro problemi della scorsa stagione (Zarco e Quartararo trovano nel finale il nono e decimo tempo totale).

Ottime risposte invece dal rookie Acosta, sempre più confidente sulla sua GasGas KTM (circa 70 giri percorsi lo rendono il pilota con il maggior numero di km effettuati) e nettamente più in palla del compagno Augusto Fernandez (che rimedia anche una caduta nel finale). La miglior prestazione della casa austriaca viene firmata però da Miller, che cade nei minuti finali e subito dopo realizza il quarto tempo (+0.296 da Bagnaia).

