La Spagna... sorride a Bagnaia, ma in palio c'è ben più di una stagione

Suona un po' strano ma... la Spagna fa bene a Francesco Bagnaia. Dopo due weekend da incubo in Francia e Inghilterra, Pecco ad Aragon è tornato a frequentare il podio un mese e mezzo dopo quello (anche allora un terzo posto) di Jerez de la Frontera. Non basta ancora, ovviamente. Le ambizioni iniziali erano altre e - anche se quelle per questa stagione sono "ben" aviate sul viale del tramonto - in palio da qui a Valencia c'è se vogliamo molto di più da salvare. Ferma restando la superiorità Ducati, allo stato attuale delle cose (e anche a medio termine), qualsiasi alternativa via da Borgo Panigale è impraticabile, vista da punto di vista della sfida per il titolo. Tocca combattere e soprattutto battere Marc Marquez dall'interno, iniziando da subito. Il teatro d'operazioni del Mugello (il Gran Premio d'Italia è in programma tra poco meno di due settimane) è quello "giusto" per dare un segnale di ripresa ben più potente di quello di Aragon. Il rischio però è quello che la tappa italiana del Mondiale segni un nuovo episodio dell'attuale dominio di Marc Marquez e della buonissima stagione di suo fratello Alex.