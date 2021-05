MotoGP Spagna: un'altra caduta per Marquez nel warm up

Un'altra caduta a Jerez de la Frontera per Marc Marquez, che nel corso del warm up del mattino è scivolato in ingresso di curva 4 distruggendo, come successo in FP3, la sua Honda RC213V. Dopo il botto e la paura avuta ieri, il pilota spagnolo replica la caduta nelle prove del mattino del GP di Spagna mandando a rottamare la sua moto. Per Marquez, reduce da un lungo infortunio subito proprio all'Angel Nieto a luglio, nessuna conseguenza e partenza assicurata per la gara. Ma dovrà fare ancora più attenzione.