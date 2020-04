MotoGp, sospesa la gara in Catalogna del 7 giugno

Il gran premio della Catalogna di MotoGp sul circuito del Montmelò, non si correrà come previsto il 7 giugno. La sospensione della gara a causa del coronavirus è stata annunciata da Gerard Figueras, segretario generale dello sport catalano, e ora si attende anche il comunicato ufficiale della Dorna. "Speriamo si possa inserire nuovamente in calendario" ha aggiunto Figueras, non specificando date alternative.