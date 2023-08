MotoGP Silverstone, Bagnaia: "Serve qualcosa in più, fatico con la moto nuova"

GP GRAN BRETAGNA

L'iridato ha faticato al mattino e si è ripreso nel pomeriggio, ma serve qualcosa in più per puntare alla pole

© Getty Images Quella di Francesco Bagnaia è stata una giornata a due facce a Silverstone, col campione MotoGP che ha avuto difficoltà al mattino e si è ripreso nel pomeriggio piazzando il sesto tempo per la Q2. E analizzando la giornata ha sottolineato: "Mi serve migliorare nel voltare la moto, specie nelle tante curve veloci presenti in questa pista. Nel pomeriggio sono migliorato, ma servirebbe qualcosa in più. Questa pista è sempre un po’ difficile per me, ma sono partito meglio rispetto all’anno scorso".

“Stamattina ho avuto un piccolo problema con una moto e la seconda non aveva un assetto che mi piaceva, così ho faticato. Nel pomeriggio le cose sono subito migliorate: il passo mostrato forse non è stato eccellente, ma sono comunque contento, mentre sul giro singolo ho avuto buone sensazioni" ha spiegato l'iridato.

Poi parlando dei problemi avuti ha sottolineato: "Mi serve migliorare nel voltare la moto, specie nelle tante curve veloci presenti in questa pista. Nel pomeriggio sono migliorato, ma servirebbe qualcosa in più. Sta faticando con la moto nuova, ma è normale dato che ha perso la prima parte di stagione: il problema principale credo sia in ingresso curva, ossia dove la moto nuova è diversa dalla vecchia. l problema qui è che hai tanta aderenza nei primi giri, ma in certi punti è molto facile perdere l’anteriore. Oggi abbiamo visto 3 tentativi di time attack da parte di molti, il che è strano, ma viste anche le condizioni incerte è quasi normale. La pioggia? Non sono spaventato, ma spero che siano stati fatti dei lavori per evitare situazioni simili al 2018".

Sul nuovo format ha aggiunto: "La FP2 è stata un turno importante, che mi rende tranquillo in ottica domenica. Molti giri non appaiono nei report perché li ho abortiti, ma sono stato veloce. Non mi è cambiato molto con le modifiche di format, ma in generale penso aiuti tutti ad essere più rilassati".