MotoGp Silverstone, Marquez: "L’importante per me è fare tanti punti. Caso Martin-Aprilia? Non ne parlo"

Forte dei 22 punti di vantaggio in classifica sul fratello Alex e del +51 sul compagno di squadra Pecco Bagnaia, Marc Marquez può affrontare la tappa di Silverstone con maggiore serenità: “Cercherò di fare tanti punti qui. Questa per me è la cosa più importante. Non è uno dei miei circuiti preferiti, visto che non ci vinco dal 2014, e mi aspetto un Alex e un Bagnaia molto forti. Vediamo cosa riusciremo a fare. Qui in passato non sono riuscito a vincere molto, come ho fatto da altre parti, e so anche il perché, ma non posso dirlo prima del Gp, altrimenti Pecco e Alex mi sentono. Quando ti affidano la moto ufficiale hai la pressione di dover vincere, restare sempre al top, ed è quello che sto cercando di fare. Di sicuro, mi sto divertendo. Quando arrivi in un nuovo team devi lavorare sui minimi dettagli, sulle procedure e capire come adattarti rapidamente alle diverse condizioni. A Le Mans, Zarco è stato bravo a gestire tutto alla perfezione, io invece non me la sono sentita di rischiare troppo. Non posso sempre giocarmi dei jolly. Cosa è cambiato per me rispetto allo scorso anno? La moto. Mi sono subito sentito a mio agio con la nuova moto e, ovviamente, il team ufficiale può darti un sostegno maggiore. Anche mio fratello Alex sta però dimostrando che il Team Gresini è un ottimo team, seppur satellite”.



Allo spagnolo è stato poi chiesto di commentare il “caso Martin-Aprilia”: “Voglio aspettare che Martin ne parli. È normale che l’Aprilia abbia fatto un comunicato, ma non so se sia tutto vero oppure no. Voglio aspettare a dare una mia opinione per rispetto nei loro confronti. Perché a volte si rompono i contratti in anticipo? La mia situazione con Honda era diversa, perché arrivavo da tanti anni di infortuni. Avevamo vinto molto insieme ed è stata una decisione presa di comune accordo. Quello che hanno risparmiato nel mio contratto l'hanno poi utilizzato per investire in un nuovo progetto. Se i contratti proteggono noi piloti? Quando sei in un team professionale, secondo me sì”.



Dal 2013 in poi il circuito di Silverstone ha accolto dieci gare di MotoGp e ogni volta il vincitore è stato un pilota diverso. Una tendenza che Johann Zarco spera di poter alimentare. Il francese del Team Honda LCR è infatti reduce da una meravigliosa vittoria centrata a Le Mans e sogna di potersi ripetere ora sul suolo inglese, diventando così l’undicesimo vincitore diverso negli ultimi undici appuntamenti in Gran Bretagna: “Per me a Le Mans è stato tutto perfetto. Mi sentivo bene con la moto e continuavo a guadagnare vantaggio giro dopo giro. Io voglio sempre vincere ovunque, ma posso dire che farlo in Francia è stato davvero speciale. Ora siamo a Silverstone e con la pioggia aumentano le chance che possa accadere qualcosa di particolare; quindi, anche io potrei avere più opzioni. Mi aspetto di riuscire a generare una buona performance anche sull’asciutto però. Penso che qui potremmo fare meglio sull’asciutto rispetto a Le Mans. È una pista veloce e che si adatta meglio alla nostra moto. A inizio anno mi sentivo lontano dalla Ducati, ma dopo l’Argentina e il Qatar ci siamo avvicinati. Non siamo ancora così performanti sulla velocità di punta e sulla potenza, ma nell’ingresso di curva siamo migliorati molto. Dobbiamo però continuare a crescere per avvicinarsi sempre al podio”.



A parlare in conferenza stampa è stato anche Pedro Acosta, protagonista fin qui di un avvio di stagione complicato in sella alla sua Ktm ufficiale. Il talento spagnolo non ha però alcuna intenzione di perdersi d’animo: “Dobbiamo capire cosa accadrà qui con il meteo e con la vita della gomma, ma posso dire che stiamo migliorando. Il nostro obiettivo è quello di confermarci costantemente in Top 5 e poi avvicinarci al podio. Vogliamo lottare per posizioni importanti. La Ducati è fortissima, ma il gap si sta assottigliando, seppur resti ancora ampio. Il momento della corsa in cui perdiamo troppo è l’inizio gara”.