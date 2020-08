MotoGP, sfortuna per Bagnaia: frattura alla tibia e addio al GP

Tanta sfortuna per Pecco Bagnaia che non potrà disputare il GP della Repubblica Ceca a Brno. Per il pilota del team Pramac una brutta uscita di pista in curva 1 nel corso delle prima sessione di libere del mattino, un capitombolo che sembrava non aver causato danni ingenti per Pecco che, arrivato in ospedale, ha ricevuto la diagnosi impietosa: frattura della tibia della gamba destra. Per Bagnaia, che aveva fatto bene nel doppio impegno a Jerez, è addio al GP di Brno con la testa già concentrata al ritorno tra il secondo appuntamento in Austria o, come Marquez, a Misano.