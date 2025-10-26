Logo SportMediaset

Motogp
MOTOGP MALESIA

MotoGP Malesia, Alex Marquez: "Aggressivi al momento giusto, ottima strategia su una pista difficile"

Lo spagnolo del team Gresini dopo il successo di Sepang: "Vittoria importante"

di Redazione
26 Ott 2025 - 10:38
© Getty Images

Alex Marquez si gode il successo dopo il GP di Malesia: "Su questa pista non mi trovavo bene, ma oggi abbiamo sfruttato un'ottima strategia, siano stati aggressivi al momento giusto - le parole del pilota spagnolo del team Gresini dopo la bandiera a scacchi -. È una vittoria importante per noi". Alex ci ha poi tenuto a fare il suo "in bocca al lupo" al connazionale José Antonio Rueda e allo svizzero Noah Dettwiler, ricoverati in ospedale dopo il brutto incidente in Moto3.

"Avevo delle aspettative molto alte per questo weekend, ma da venerdì il feeling non era buono - ha proseguito poi Alex a Sky -. Abbiamo avuto la pazienza e la serenità di cambiare, abbiamo provato cose nuove e stamattina avevo un solo piano in testa: partire forte e gestire bene la gomma, cosa che abbiamo fatto fino alla fine".

ACOSTA: "TERZO POSTO IN CLASSIFICA? NON CI PENSO, VOGLIO SOLO FINIRE BENE"

Soddisfatto anche Pedro Acosta, 2°: "Abbiamo provato qualcosa nel warm up, ma non mi era piaciuto per niente. A quel punto ho detto, 'lasciamo stare, se dobbiamo andare male come sempre ci penso io'. Ho gestito bene e sono contento. La classifica? Voglio solo fare due belle gare per finire bene l'anno e basta. Pecco va sempre forte, Bezzecchi ha fare un bello step. Non serve pensare al target del terzo posto, vogliamo solo lavorare bene per migliorare".

