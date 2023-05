La MotoGP sbarca a Milano: evento in città in vista del GP del Mugello

MOTOGP

Nella settimana che porta al GP d'Italia i protagonisti della classe regina faranno tappa a Milano per un evento imperdibile

La MotoGP sbarca a Milano in vista del GP d'Italia del Mugello. Non per correre, attenzione, ma per uno degli eventi più attesi dagli appassionati delle due ruote e della classe regina delle corse. Il prossimo 7 giugno, infatti, 13 piloti e tanti ospiti saranno attesi nella città meneghina per un evento aperto al pubblico che si terrà all'Arco della Pace dalle 18 alle 19.30. Da Bagnaia a Bastianini, passando anche per Vinales, Espargarò e Morbidelli, diversi saranno gli ospiti d'eccezione.

I piloti presenti - In 13 saranno presenti a Milano, in rappresentanza della griglia del Motomondiale. Per Ducati ci saranno Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, con i due piloti del team VR46 Marini e Bezzecchi, oltre al Gresini Di Giannantonio, che gli faranno compagnia insieme allo spagnolo del team Pramac Jorge Martìn. Tra gli italiani presente anche Franco Morbidelli, così come i piloti Aprilia Vinales, Aleix Espargarò, Lorenzo Savadori, Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Presente anche Luca Salvadori, pilota del team Prettl Pramac di MotoE.

Moto esposte per Milano - Ma l'evento, oltre a regalare ai fan la gioia di vedere dal vivo e da vicino i propri beniamini, permetterà anche di avvicinarsi alle moto che corrono in pista. All'ombra dell'Arco della Pace, infatti, verranno esposte le moto di nove degli 11 team del Mondiale. Le uniche assenti, infatti saranno RNF e Honda, mentre Ducati, VR46, KTM, Pramac, Aprilia, Yamaha, LCR Honda, Gresini GasGas saranno esposte per la gioia di tutti gli appassionati.