MotoGP, Rossi: "Nuova M1, vecchi problemi"

Vedere Valentino Rossi al ventesimo posto non è roba da tutti i giorni. Venerdì da dimenticare a Jerez per il Dottore: "È stata una giornata difficile. Questa mattina non è già stata fantastica, ma oggi è peggiorato. Sto lottando con il posteriore perché, sfortunatamente, abbiamo un problema di temperatura dei pneumatici, e con questo caldo soffriamo molto. Al mattino era più fresco, quindi un po' meglio. Nel pomeriggio perdiamo molto, quindi non sono molto veloce. Dobbiamo lavorare e dobbiamo migliorare l'equilibrio della bici per cercare di essere più competitivi. Non so come, ma dobbiamo trovare qualcosa, perché domani mattina sarà molto importante cercare di rimanere nella top 10".