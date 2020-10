MotoGP, Rossi e il coronavirus: "Dolore a schiena e ossa, ecco come ho capito di averlo"

I SINTOMI

Delusione ed amaro in bocca per Valentino Rossi che sarà costretto a guardare il GP di Aragon dal divano di casa a causa della positività al coronavirus scoperta nelle scorse ore. Il "Dottore", che nelle ultime tre gare ha conquistato altrettanti "zero" che hanno compromesso la corsa al decimo titolo Mondiale, ha spiegato come sia stato spinto a fare quel tampone poi risultato positivo: "Tra mercoledì e giovedì notte ho cominciato a stare male, dolore alla schiena e alle ossa. Ho misurato la febbre e avevo 37,6".

Intervenuto in diretta a Radio Deejay, per il pilota pesarese non c'è stato alcun dubbio: "Mi son detto 'Dai, guarda un po''. Poi sono andato a fare un tampone rapido, ancora negativo, ma ho deciso di non partire perché stavo male. E il tampone buono arrivato nel pomeriggio, era positivo. Ma per fortuna sono a casa, così resto da me. Il nervoso non mi è ancora passato".

Nelle ore precedenti alla manifestazione dei sintomi, Rossi si era sottoposto ai tamponi obbligatori che gli avrebbero consentito di partire alla volta di Aragon: "Ho fatto il tampone classico che bisogna fare martedì mattina prima della gara, e stavo bene. Avevo il verde per entrare".

"Se fossi dovuto rimanere una settimana rinchiuso ad Aragon, mi sarei buttato dal terrazzo" ha spiegato ridendo il "Dottore" che ora sarà costretto alla quarantena, come da prassi, presso la propria abitazione a Tavullia.

Valentino però si "consola" guardando la lista dei contagiati illustri che, nelle scorse ore, si è arricchita con Cristiano Ronaldo e Federica Pellegrini: "Ho scritto anche a Federica. Le ho detto che il virus ci vede bene, perché ha preso me, lei, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. Ha alzato il tiro. Comunque alla fine è come un'influenzona: febbre costante, mal di testa, mal di ossa".