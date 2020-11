MotoGP: Rossi di nuovo positivo, poi negativo: è partito per Valencia

VERSO IL GP DI VALENCIA

Il coronavirus torna a mettere i bastoni tra le ruote a Valentino Rossi. Il Dottore è infatti risultato nuovamente positivo a un primo tampone effettuato poco dopo il GP d'Europa a Valencia, facendo suonare un campanello d'allarme in casa Yamaha. Il test successivo ha dato esito negativo e nella giornata di giovedì ne è stato effettuato un terzo, di cui si attendono ora i risultati. Valentino dovrebbe comunque tornare a Valencia per il GP della Comunità Valenciana e restare in isolamento in attesa del risultato. Getty Images

In un primo momento era circolata la voce che la Yamaha avesse già avvertito Garrett Gerloff, il pilota Superbike che aveva sostituito Rossi nelle prove libere di venerdì scorso. Voce poi smentita dalla stessa casa giapponese. Vale tornerà in Spagna e resterà in attesa delle ultime analisi, con la speranza che il primo tampone si confermi un falso positivo.