MotoGP, Rossi: "Che sollievo, la M1 mi è mancata"

VERSO GP JEREZ

"Finalmente possiamo goderci di nuovo la MotoGP! Sinceramente, è un grande sollievo per me, perché mi è mancata molto la mia M1 e penso che anche i tifosi saranno molto felici". Così Valentino Rossi, pilota Yamaha, in vista dei primi test ufficiali della MotoGP a pochi giorni dall'inizio della stagione a Jerez il prossimo weekend. "Domani inizieremo con le prime sessioni di test a Jerez. I passi che abbiamo fatto a Sepang e Losail durante la pre-stagione sono stati positivi - aggiunge il veterano nove volte campione del Mondo - ma ormai è passato molto tempo. Dobbiamo ancora organizzarci e lavorare duro domani per iniziare il GP di Spagna con una buona comprensione e un buon feeling. Ad ogni modo, sono pronto per iniziare questa nuova stagione con la mia squadra. Faremo del nostro meglio!".

DOVIZIOSO, ESAMI OK: "STO BENE"

Dopo essere stato sottoposto a controlli medici con il dottor Angel Charte questa mattina, Andrea Dovizioso è stato dichiarato 'FIT' e quindi pronto a correre questo fine settimana nel Gran Premio di Jerez, tappa inaugurale del Mondiale MotoGp 2020. Lo comunica la Ducati su Twitter. "Finalmente è giunto il momento che tutti noi piloti stavamo aspettando da mesi. Inizia il Mondiale e questa e' una grande notizia per tutti!", ha detto Dovizioso al sito della scuderia.

A proposito delle sue condizioni, il pilota forlivese ha aggiunto: "Dopo l'operazione alla clavicola ho continuato a lavorare duramente per cercare di arrivare in forma all'appuntamento di Jerez. Mi sento abbastanza bene, le mie sensazioni sono positive, ma finché non salgo in sella alla Desmosedici GP non saprò esattamente quali sono le mie reali condizioni". "Dovremo abituarci al caldo di Jerez e visto il calendario così corto sarà ancora piu' importante essere costanti e non commettere errori. In ogni caso, poter rivedere la squadra e poter gareggiare è ciò che desidero di più in questo momento! Che l'azione abbia inizio!", ha concluso.

VINALES: "ATTESA FINITA"

"Sono felice che l'attesa sia finita! Abbiamo concluso i test invernali in modo positivo. Ho fatto una buona pre-stagione, perche' ero calmo e avevo un buon ritmo sia nei test in Malesia che in Qatar, quindi penso che arriverò qui in buona forma". Così Maverick Vinales, pilota Yamaha, a poche ora dal via. "Ma Jerez è un tipo di tracciato molto diverso, quindi dovremo vedere domani com'è la situazione attuale. Non vedo l'ora di tornare in sella, a tutto gas e avere quel 'feeling di gara'", aggiunge lo spagnolo. "È anche bello tornare con la squadra, perche' mi sono mancati tanto. Una cosa che sappiamo per certo - conclude Vinales - tutti i fan guarderanno il GP di Spagna da casa, quindi voglio fare tutto il possibile durante i test per prepararmi per una buona battaglia per la vittoria o un podio domenica. Facciamo di questa una stagione piena di bei ricordi!".

FRATELLI MARQUEZ: "CASCHI SPECIALI"

"Innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente in questo momento particolare. Ora tocca a noi tornare al lavoro, mettere su uno spettacolo eccezionale e intrattenere tutti in tutto il mondo, dare loro un po' di eccitazione e riposare in questi tempi difficili". Così Marc Marquez, campione del Mondo della MotoGP, in vista della partenza del campionato Mondiale 2020 sul circuito di Jerez in Spagna. "E' un circuito che conosco bene e il test di mercoledì sarà importante perche' anche se abbiamo fatto un po' di motocross per mantenere la nostra forma fisica, non c'è niente come una moto da MotoGP", aggiunge. "Dobbiamo adattare il modo in cui lavoriamo per rimanere sani e salvi, ma sono davvero entusiasta di rivedere la squadra e divertirmi a guidare la Honda", conclude il campione in carica.