MotoGP, ritirato il 46 di Rossi: "Potevo continuare, ma sono vecchio"

MOTOGP

Cerimonia di ritiro del numero del "Dottore" al Mugello, tra applausi ed emozione

Sono passati appena sei mesi dal ritiro dalla MotoGP di Valentino Rossi, ma da Dorna arriva uno dei più grandi riconoscimenti per il "Dottore" che ha fatto la storia del Motorsport. Al Mugello, davanti al suo pubblico, il nove volte iridato ha ricevuto il suo 46 per sempre, numero ritirato ufficialmente dalla MotoGP per celebrare l'icona sportiva, e non solo, che il pilota di Tavullia è stato per il settore. Tanta emozione e applausi alla consegna del numero ricevuto da Ezpeleta. Rossi, ritirato il numero 46













1 di 8 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Anche in occasione delle formalità, però, Rossi non ha perso la sua ironia: "Grazie per il meraviglioso supporto e il tifo per gli anni di carriera. Il Mugello è sempre stato emozionante, già il warm up è una delle emozioni più grandi. Peccato perché avremmo potuto correre ancora 3-4 anni, ma mi fa male la schiena e le ginocchia. Ho capito di essere vecchio, ma è stato davvero bellissimo".