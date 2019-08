MotoGP Repubblica Ceca, Marquez domina sul bagnato nelle Libere 3

di

DANIELE PEZZINI

Marc Marquez è stato il pilota più veloce nella terza sessione di libere del GP della Repubblica Ceca, corsa su pista bagnata. Lo spagnolo della Honda ha girato in 2'04''279, rifilando distacchi abissali a tutti i rivali: Vinales, Guintoli, Petrucci e Rossi primi inseguitori, ma con ritardi consistenti. Per quanto riguarda le qualifiche (che dovrebbero essere asciutte) restano validi i tempi del venerdì, con tutti i big direttamente al Q2.

È stata di fatto una sessione inutile quella del sabato mattina a Brno: l'asfalto bagnato (dopo l'acquazzone abbattutosi in mattinata) non ha permesso a nessun pilota di abbassare i tempi fatti registrare in FP2 e allo stesso tempo non ha consentito di raccogliere indicazioni in vista del pomeriggio, visto che il sole è tornato a splendere sul tracciato e la qualifica dovrebbe svolgersi in condizioni di asciuttto completo.

Per quello che può valere, Marquez è stato nettamente il più veloce, dimostrando un feeling strepitoso con la sua RC213V anche in condizioni estreme. Il leader del Mondiale si è messo a martellare fin dai primissimi minuti e solo nella seconda metà del turno qualcuno è riuscito ad avvicinare i suoi tempi: Vinales e Rossi hanno dato prova di una buona confidenza col bagnato, chiudendo rispettivamente 2° e 5° (a + 0''588 e + 1''452). Buone anche le performance di Danilo Petrucci, 4° con la su Ducati a + 1''131, dietro a una vecchia volpe come Sylvain Guintoli, test rider Suzuki e a Brno come wild card (3° a + 0''894). Decisamente più in difficoltà Andrea Dovizioso, che ha chiuso solo 13° con l'altra Desmosedici (+ 2''230) senza mai trovare un buon ritmo. Il forlivese, che ha trionfato in tutte le ultime gare corse sul bagnato, ha probabilmente preferito non prendersi troppi rischi, considerando anche le previsioni per il resto del weekend.

Hanno invece completato la top 10 "bagnata" Quartararo con la Yamaha Petronas, Mir con la Suzuki, Pol Espargaro con la KTM, Oliveira con la KTM Tech 3 e Iannone con l'Apirlia. Per le qualifiche, come detto, rimangono buoni i tempi del venerdì: Quartararo il più veloce, Marquez, le Yamaha e le Ducati ufficiali, Morbidelli, Rins, Miller e Crutchlow sono tutti direttamente al Q2.

LIBERE 3, I TEMPI

CALENDARIO E CLASSIFICHE