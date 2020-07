MotoGP, Quartararo fa il giro record nelle libere 3 di Jerez, Marquez sotto indagine

GP SPAGNA

Si preanuncia una caccia alla pole infuocata a giudicare da quanto emerso dalle prove libere 3 della MotoGP a Jerez. I tempi di venerdì sono stati spazzati via e alla fine il più veloce è stato Fabio Quartararo, che con la Yamaha ha stabilito il nuovo record del tracciato spagnolo in 1'36"806 (la sua pole 2019 era di 1'36"880). Alle sue spalle si sono piazzate la Ducati di Miller, la Suzuki di Mir e la Honda di Marc Marquez. Il campione del mondo è sotto investigazione da parte dei commissari di gara dopo un incidente avvenuto con il connazionale della Suzuki Alex Rins. Nella classifica combinata valida per il passaggio diretto al Q2, Morbidelli, Rossi, Bagnaia e Dovizioso si sono guadagnati nell'ordine la Top 10, mentre è stato costretto al Q1 il solo Petrucci. MotoGP, caccia alla prima pole del 2020













































































Insomma, il sabato si è aperto alla grande sia per gli amanti della battaglia, sia per gli italiani, che hanno riscattato una prima giornata di alti e bassi. Di sicuro le qualifiche regaleranno spettacolo perché sono in tanti a potersi giocare la pole position. A partire da Quartararo e Marquez, che hanno mostrato velocità e passo di livello assoluto. Ma occhio anche a Miller, alle Suzuki, a Vinales e all'imprevedibile Crutchlow. Senza dimenticare i nostri, tutti vicinissimi e con distacchi di tre decimi dal leader. In particolare Valentino Rossi, ottavo, che pare aver risolto almeno una parte dei suoi problemi.

Passo indietro, invece, per tutte le Ktm, con Pol Espargaro undicesimo di combinata e Lecuona unico dei piloti a non aver migliorato il suo crono di venerdì. Non sorride neppure l'Aprilia che ha Aleix Espargaro 17° e Bradley Smith 22° e ultimo.

Da segnalare un litigio in pista tra Rins e Marc Marquez, con il pilota Suzuki che si è lamentato di essere stato rallentato dal connazionale nel suo ultimo tentativo di giro veloce, finendo così fuori dai primi dieci (12° davanti a Petrucci).

LA CLASSIFICA DELLE LIBERE 3