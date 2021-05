MotoGP, Quartararo operato al braccio: "Obiettivo Le Mans"

MOTOGP

Il pilota della Yamaha doveva risolvere il problema della sindrome compartimentale al braccio destro

Fabio Quartararo è stato operato con successo in Francia, presso l’ospedale CH di Aix en Provence, per risolvere il problema della sindrome compartimentale al braccio destro. La Yamaha ha fatto sapere che è prevista la partecipazione del pilota francese al prossimo GP, che si svolgerà sul circuito di Le Mans dal 14 al 16 maggio. "Voglio essere al 100% per Le Mans" le sue prime parole dopo l'intervento.

Un problema, quello al braccio, che gli aveva causato molto dolore durante l’ultimo GP a Jerez, facendolo sprofondare dalla prima alla 13a posizione. Il francese ha dovuto anche rinunciare ai test di lunedì 3 maggio sulla pista spagnola intitolata ad Angel Nieto.

"L’operazione per la sindrome compartimentale è andata bene. Mi sento ancora un po' addormentato a causa dell’anestesia, ma sto bene. Il dottore mi ha detto che è andato tutto come previsto. Il forte dolore che ho provato durante la gara di Jerez mi ha impedito di lottare per la vittoria - ha detto ai canali della Yamaha - . Adesso non vedo l’ora di tornare a casa e iniziare a lavorare con il braccio, in modo da essere al 100% per il GP di Le Mans. Sono molto fiducioso sul mio recupero. Sono mentalmente forte e non vedo l’ora di tornare in sella alla mia M1 il prima possibile".

