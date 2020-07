MotoGP, Quartararo: "Il momento più bello della mia vita"

I PROTAGONISTI

Dopo sette pole position, ecco la prima vittoria in MotoGP. Per Fabio Quartararo è arrivata a Jerez al termine di una gara dominata. "E' il momento più bello della mia vita. Ancora non ho realizzato. Dedico la gara a tutte le persone che hanno sofferto per il Covid, alla mia famiglia, a tutti quelli che mi sostengono e sono con me. E' un peccato che non ci siano i fan per festeggiare. Non è stato facile, soprattutto quando all'inizio mi hanno superato le due Ducati. La rimonta di Marquez? Non la temevo, perché avevo del margine", ha raccontato il giovane francese..

Si accontenta del podio Maverick Vinales, che dopo un bell'avvio ha badato a difendere il secondo posto. "Sono molto felice del secondo posto. Jerez non è una pista favorevole per me, ma miglioriamo di anno in anno. Due o tre volte ho perso l'anteriore, ho dovuto gestire la situazione cercando di risparmiare le gomme. Avevo scelto la morbida davanti con l'obiettivo di spingere da subito e provare ad andare via. Non è andata come avevo previsto ma sono molto felice e molto soddisfatto per la gara", ha detto lo spagnolo.

Risultato forse inatteso per Andrea Dovizioso, che a un mese dalla frattura della spalla, ha portato la Ducati non lontano anche dalla vittoria. "Sono molto contento ma non ho nemmeno le energie per esserlo. Non mi sono mai arreso e quando loro sono calati, sono riuscito a restare costante nonostante il degrado delle gomme. Sono in buone condizioni ma non ero al cento per cento", ha spiegato il forlivese.

"Ho fatto la differenza rimanendo calmo e usando la testa, non sono riuscito mai ad andare forte, ma non ho mollato. Arrivare qua con una clavicola rotta non aiuta ma non ho avuto problemi. E' stata una gara particolare, in condizioni estreme per il caldo: sono contento del podio, è arrivato solo col lavoro del team e con la mia determinazione, ma non basta perche' non siamo veloci", ha aggiunto Dovizioso.