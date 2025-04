MotoGP Qatar, Morbidelli ammette: "Valentino mi ha dato dei consigli". Martin: "Devo lavorare su me stesso"

M. MARQUEZ: "SE STO VICINO A BAGNAIA SONO FELICE"

Terzo tempo per Marc Marquez: "La media sarà la gomma di Sprint e gara, la soft non funziona bene. Ma per essere in Qatar sono contento. Sono contentissimo perché per essere qui ed essere vicino al pilota più veloce, che secondo me è Pecco, è tanto. In tanti hanno la possibilità di spingere in qualifica, in gara se parti davanti tutto è più semplice. Se io resto vicino a Pecco sono felice".