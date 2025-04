MotoGP Qatar: Morbidelli super in prequalifiche davanti a Bagnaia e Marquez

Beffa di 30 millesimi per Rins, primo degli scontenti che deve passare dal Q1. Tanti clienti scomodi per lo spagnolo in Yamaha, da Marini (12°) a Mir e Binder, passando per il rookie Ogura ed Enea Bastianini, ancora non pienamente in forma sulla KTM del team Tech3. Male Miller, che precede Raul Fernandez. Venerdì amaro per Aprilia con Marco Bezzecchi 19° davanti a Jorge Martin, ma per lo spagnolo campione in carica è stata una giornata di prove, al rientro dall'infortunio. Chiudono la cronometrica dell'ultima sessione del venerdì Augusto Fernandez e Chantra.