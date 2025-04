MotoGP Qatar, Bagnaia: "Miglior venerdì dell'anno, la moto mi ha aiutato"

Francesco Bagnaia sorride dopo il venerdì di libere di MotoGP in Qatar, col secondo tempo nelle prequalifiche che lo porta ad agguantare la miglior sessione della stagione. Intervistato da Sky, il pilota italiano ha ammesso: "Oggi parlare di più "veloce di" è astratto, bisogna aspettare domani. Difficile tirare delle conclusioni oltre che la soft dietro cala tanto. Dobbiamo stare attenti, sia io che Marquez abbiamo messo la media e spinto per capire se reggesse per la Sprint".