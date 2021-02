MotoGP, procede il recupero di Marquez: "Soddisfatti dei progressi"

MOTOGP

A dieci settimane dall'ultima operazione il team di medici che segue lo spagnolo della Honda conferma una "situazione clinica favorevole"

Procede sulla strada giusta il recupero di Marc Marquez, anche se è ancora presto per dire quando potrà tornare in pista. A dieci settimane dall'ultima operazione al braccio destro, resasi necessaria dal riscontro di una pseudoartrosi infetta all'omero, gli esami a cui si è sottoposto all'Hospital Ruber Internacional di Madrid hanno evidenziato una "situazione clinica favorevole", come spiegato in una nota ufficiale della Honda. Getty Images

Il team di medici che segue l'otto volte campione del mondo, guidato dal dottor Samuel Antuña e dal dottore Ignacio Roger de Oña, ha sottolineato che le radiografie hanno confermato un consolidamento dell'osso e si è detto "soddisfatto dei progressi". Ora comincia il percorso di riabilitazione vero e proprio per poter tornare in sella: "Nelle prossime settimane Marquez sarà in grado di procedere stabilmente nel processo di recupero funzionale del braccio operato", si legge nel comunicato HRC.