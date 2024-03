MotoGp, Bagnaia prima di Portimão: "Pista ottima per i duelli"

MOTOGP

Il campione del Mondo presenta il weekend in Portogallo su uno dei tracciati preferiti dai piloti

© Getty Images Dopo il debutto a Losail, arriva il secondo appuntamento della MotoGP, che fa tappa a Portimão, una delle piste preferite dei piloti, come detto in conferenza stampa da Pecco Bagnaia ("Tracciato ottimo per i duelli, qui il singolo fa la differenza e potremo essere ancora più competitivi") e da Jorge Martín ("L'anno scorso sono andato forte"). Marc Marquez, invece, pensa a ridurre il gap coi big: "Conta il presente e devo lavorare".

Secondo appuntamento per il Motomondiale 2024, che dopo Losail si sposta in Portogallo. Nella conferenza stampa della vigilia, i principali protagonisti del primo weekend si concentrano su Portimão, pista apprezzata da tutti. A partire dal campione del Mondo e vincitore in Qatar, Pecco Bagnaia: "I test qui sono stati molto utili, è una pista molto bella, un mix tra Sachsenring e Mugello: qui il pilota fa la differenza, il feeling con la moto e col tracciato è fondamentale. E la moto del 2024 è più vicina al mio stile di guida, mi sono adattato subito. Potremo essere ancora più competitivi".

Una sensazione condivisa dal rivale per il titolo, giunto secondo lo scorso anno: Jorge Martín. "Questa pista mi piace, lo scorso anno anche se non ho finito la gara andavo forte - dice l'iberico - vedremo se sarà così anche con la nuova moto. In ogni caso, questo è uno dei circuiti più difficili". Concentrazione solo sul presente: "Non è il momento di parlare del futuro, ci sta lavorando il mio manager". Fiducia anche per Binder, secondo a Losail: "Questa pista è più adatta alla mia moto, mi sento fiducioso."

Quarto in Qatar, Marc Marquez andrà a caccia del primo podio in Gresini: "Il mio approccio sarà lo stesso, vedremo se saremo subito tra i top. Qui la pressione è la stessa che nel team ufficiale, perché non cambia l'ambizione: lottare per il miglior risultato possibile". L'ex Honda, però, è consapevole di non essere tra i favoriti e per questo dribbla il futuro e si concentra sul presente: "Non c'è fretta, conta questo momento e devo lavorare, perché ad oggi ci sono 4-5 piloti più veloci di me".

