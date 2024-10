MotoGp, Pecco Bagnaia alla vigilia di Sepang: "Non devo fare errori"

Argomento caldo l'ultimo Gp: si correrebbe a Valencia, che però in questo momento sta attraversando un momento complicato per le condizioni climatiche. Diverse le ipotesi, dal cambio sede all'annullamento. I due in lotta per il titolo hanno idee molto chiare: "Potrebbe non essere giusto non gareggiare, ma non decido io. La gara è un momento di festa, correre lì tra due settimane non è giusto. Ma Dorna prenderà la decisione corretta", dice Pecco. Gli fa eco Martin: "A Valencia sarebbe difficile anche per la logistica, pur essendo il circuito ok. Per me sarebbe meglio correre su un'altra pista, io non vorrei andarci, ma la MotoGp farà la cosa migliore. Alternative? Difficile pensarci".