MotoGP, ore di attesa per Rossi: Gerloff in pista per le libere

GP EUROPA

Valentino Rossi dovrà attendere ancora qualche ora per conoscere l'esito del tampone al quale si è sottoposto a Valencia. Il Dottore, volato alla volta della Spagna dopo essere risultato negativo ad un primo tampone, dovrà risultare negativo ad un secondo test per poter ritornare in sella dopo i due forfait di Aragon. In attesa di conoscere il risultato sarà Garrett Gerloff a scendere in pista con la Yamaha M1 per la prima giornata di libere valenciana.

Risultato positivo al Covid-19 lo scorso 15 ottobre, nella giornata di ieri Rossi si è sottoposto ad un tampone che aveva dato esito negativo. Da qui la decisione del pesarese di volare a Valencia, con volo privato, nella speranza di poter correre la prima delle due gare in terra iberica.

Questa mattina, alle 7.45, il Dottore si è sottoposto al tampone decisivo, quello che, in caso di negatività, gli permetterà di tornare a correre a quasi un mese di distanza dall'ultima volta (11 ottobre a Le Mans, gara conclusasi dopo appena due curve, ndr). Da Yamaha hanno fatto sapere che i risultati non si avranno prima del tardo pomeriggio.

Allertato nel caso in cui Rossi non ce la dovesse fare, sarà Garrett Gerloff a disputare le prime due sessioni di libere. L'americano, pilota Yamaha in Superbike, ha risposto prontamente presente alla chiamata del team giapponese che vuole evitare di affrontare la prima delle due gare a Valencia col solo Maverick Vinales in organico.