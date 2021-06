MotoGP Olanda: Viñales si conferma con la pioggia, caduta per Marquez

MOTOGP OLANDA

Sessione bagnata nel pomeriggio, il pilota Yamaha si conferma leader in combinata

di

LUCA BUCCERI

La pioggia di Assen frena i piloti di MotoGP nella seconda sessione di prove libere del GP d'Olanda, finestra dominata come al mattino da Maverick Vinales. Il pilota spagnolo, che ha chiuso la sessione in 1'33''241 davanti a Oliveira e Quartararo, si conferma come leader della combinata. Quarto tempo per Marc Marquez, protagonista di un pericoloso highside senza apparenti conseguenze, male Rossi e Bagnaia che chiudono 18° e 19°.

Il meteo non perdona in quel di Assen, dove la pioggia ha frenato letteralmente i piloti scesi in pista in FP2 a caccia di un tempo da Q2. Tranquillo della prestazione del mattino Maverick Viñales si accontenta di un "largo" 1'33''241 che lo vede chiudere la sessione con un decimo e mezzo di vantaggio sul portoghese Oliveira e oltre due decimi sul compagno di box Fabio Quartararo. Domani, con una FP3 che secondo previsioni potrebbe essere bagnata, potrebbe essere difficile migliorare i tempi ottenuti in questo venerdi. Ed ecco allora che i grandi esclusi dalla top 10 odierna dovranno correre ai ripari, per cercare di conquistare un tempo da Q2 che ora è fissato a 1'33''925 di Aleix Espargarò.

Nella sessione semi-bagnata, iniziata con minaccia di pioggia e conclusa con qualche goccia che ha infastidito e non poco i piloti in pista (costretti anche a sostare ai box prima di capire come tornare a girare), a far preoccupare è stato il pericoloso highside di Marc Marquez, caduto rovinosamente in curva 10. Disarcionato dalla sua Honda, lo spagnolo è ricaduto sull'asfalto dopo un volo di diversi metri e la mente è tornata a Jerez dell'anno scorso con l'omero fratturato. Apparentemente nessun problema per il "Cabroncito", rientrato rintronato ai box, ma senza alcuna smorfia di dolore. Per lui quarto tempo del pomeriggio davanti a Mir, Zarco e Rins.

A chiudere la classifica dei migliori 10 del pomeriggio ci pensano Miller e i fratelli Espargarò, in ordine Aleix e Pol. Nonostante l'11° tempo in FP2 Danilo Petrucci tiene ben saldo il suo posto in Q2, con 54 millesimi di vantaggio dall'Aprilia di Espargarò che detiene l'ultimo posto fin qui necessario per lottare direttamente per la pole.

Fuori dalla Q2 virtuale gli altri italiani: Savadori (13° in combinata, 14° in FP2), Bagnaia (14°), Rossi (17°), Bastianini (20°) e Marini (21°).