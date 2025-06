MotoGP Olanda, Bagnaia: "Un venerdì solido, sono soddisfatto"

Francesco Bagnaia appare soddisfatto dopo il venerdì di Assen, dove va in scena la decima tappa del Mondiale MotoGP: "Un venerdì solido - le parole del pilota Ducati a Sky Sport -. Sono contento onestamente. Penso che abbiamo lavorato in una maniera un po' differente e sono soddisfatto perché per la prima volta quest'anno quando mi fermavo e ripartivo con le gomme usate sono riuscito a continuare a migliorarmi, ad avere una costanza. Questo aiuta tanto, non solo la squadra ma anche me. Mi trovavo bene oggi pomeriggio con le soft, le ho portate abbastanza avanti e riuscivo a essere veloce nonostante avessero più giri della Sprint Race. Riuscivo a essere costante, tant'è che ho fatto il miglior giro con la soft nell'ultimo in cui l'ho usata. Purtroppo abbiamo perso un po' di tempo all'inizio con la media davanti ma dovevamo provarla, anzi noi siamo stati anche fortunati rispetto ad altri che purtroppo sono scivolati ed è stato un caos. Ho ancora due tre punti dove ho delle difficoltà ma sono abbastanza allineato".