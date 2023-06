MotoGP Mugello, Martìn: "Gara difficile". Zarco: "Podio fantastico"

GP ITALIA

Lo spagnolo e il francese regalano la doppietta sul podio a Pramac, con una Ducati in forma smagliante nel GP d'Italia

Jorge Martìn ha provato a stare dietro a Pecco Bagnaia, ma l'iridato in Ducati ufficiale ha reso la vita complicata allo spagnolo che si è dovuto "accontentare" del secondo gradino del podio. Una gara difficile secondo Martìnator, che nel finale ha dovuto gestire come possibile: "È stata una gara davvero difficile, ho corso dei rischi. Ho faticato tanto cercando di tenere il passo di Pecco, ma gli ultimi giri sono stati duri e alla fine ho portato a casa punti e podio. Grazie al team, non vedo l'ora che arrivino le prossime perché questa è stata davvero difficile".

ZARCO: "PODIO FANTASTICO" - A conquistare il terzo posto Johann Zarco: "Sono molto felice e contento, sapevo che con le media sarei potuto essere competitivo. Anche gli altri lo sono stati, pensavo di poter sorpassare alla fine e dopo aver preso Marini speravo di prendere Martìn. Faceva tanto caldo ed è stata molto difficile, ma il podio è davvero fantastico".

MARINI: "NON CE LA FACEVO PIÙ"- Sperava nel podio, ma si è dovuto fermare al quarto posto limitato dal suo polso, Luca Marini: "Sono felicissimo del quarto posto perché è inaspettato, ma quando sei terzi vorresti sempre salire sul podio. Poi Zarco mi ha passato, ho provato a stargli dietro, ma non riuscivo a tenere stretta la moto. Ho dovuto rallentare, non ce la facevo più, sarebbe stato un sogno che rimanderò alla prossima stagione".