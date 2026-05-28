MotoGP Mugello, Bezzecchi: “Vincere qui sarebbe la realizzazione di un sogno”

Alla scoperta dei segreti di Brembo
© Ufficio Stampa Brembo
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La MotoGP torna in pista dopo lo spaventoso appuntamento di Catalogna e lo fa al Mugello, per il Gran Premio d’Italia. Nella classica conferenza stampa della vigilia, il leader del Mondiale Marco Bezzecchi si è detto fiducioso: “Riuscire a salire sul gradino più alto del podio sarebbe la realizzazione di un sogno per me. Marquez di nuovo in pista? È una persona molto intelligente e lo considero ancora in lotta per il titolo. Non si può sottovalutare il Campione del Mondo in carica”.
Rimasto giù dal podio con la sua Aprilia un paio di settimane fa a Barcellona, Bezzecchi spera di potersi rifare al Mugello, spinto dal pubblico italiano: “Questo è sicuramente un GP speciale per noi, perché la pista è fantastica e i tifosi italiani sono qui a sostenerci. Riuscire a centrare una vittoria qui sarebbe un sogno. In Spagna ho faticato per tutto il weekend, speriamo che qui vada meglio. Tema sicurezza? La prima curva dopo una partenza è sempre una delle più pericolose in ogni pista e per ogni moto. Non credo però che siano gli abbassatori che usiamo in partenza a rendere più pericolosa questa fase. Lotta Mondiale? Penso sia presto parlare già del titolo, perché il campionato è lunghissimo e con così tante gare è facile guadagnare o perdere tanti punti. È sicuramente bello essere in lotta, ma potremo parlare del titolo dopo la metà del campionato se la nostra posizione sarà ancora questa”.
Chi punta a bissare il successo centrato in Catalogna è Fabio Di Giannantonio, il quale non vuole più pensare al terribile incidente che ha visto coinvolta in Spagna anche la sua Ducati VR46: “Ho fatto un paio di visite mediche per verificare che il fisico fosse tutto ok e fortunatamente è così. A Montmeló abbiamo preso un brutto spavento ed è finito tutto molto bene, con la vittoria finale. Da italiano, correre al Mugello è sempre speciale. Abbiamo creato anche un casco diverso per questo weekend, ispirato a un’auto che ho recentemente comprato. Marquez di nuovo in griglia di partenza? È sempre una motivazione riavere il Campione del Mondo in carica in pista. Sono sicuro che sarà subito veloce e in bagarre con noi. Personalmente, è bello essere in lotta per il Mondiale al momento, ma è ancora una stagione lunghissima”.
Presente in conferenza stampa pure Francesco Bagnaia, reduce dal terzo posto ottenuto a Barcellona in sella alla sua Ducati ufficiale: “Il GP d’Italia è sempre l’appuntamento più importante per un italiano. Questa è una buona pista per la Ducati, ma anche le altre moto stanno andando davvero forte. Non so se potrò lottare per la vittoria. Diggia in questo momento è in ottime condizioni e l'Aprilia è davvero veloce. Negli ultimi due anni io sto faticando, non sono competitivo come in passato. Stiamo però lavorando per migliorare e stiamo cercando delle soluzioni. Come sta Marquez? Gli ho parlato questa mattina e mi ha detto di stare piuttosto bene. Più che il piede, è la spalla a preoccuparlo. Se mi sento in lotta per il Mondiale? Al momento, assolutamente no!”.
Chi non prenderà di sicuro parte alla gara italiana saranno sia Zarco che Alex Marquez, sostituiti rispettivamente da Crutchlow e Pirro, mentre Marc Marquez verrà valutato nuovamente dai medici dopo le FP1: dovesse ottenere l’ok finale, lo spagnolo della Ducati potrà quindi tornare a correre dopo la doppia operazione a spalla e piede.
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