Motomondiale Giappone: Masia si impone in Moto3, Chantra torna al successo in Moto2

Lo spagnolo è il nuovo leader della classifica iridata, nella classe di mezzo Acosta allunga ancora su Arbolino (11°)

© ansa Jaume Masia e Somkiat Chantra hanno trionfato rispettivamente nelle gare di Moto3 e Moto2 del GP del Giappone, 14° appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo del team Leopard si è imposto davanti ai suoi rivali per il titolo Sasaki e Holgado, prendendosi la vetta solitaria della classifica: ha ora 6 punti di vantaggio sul giapponese e 9 sul connazionale. Chantra ha invece ritrovato un successo che gli mancava dal GP d'Indonesia del 2022, battendo Ogura (1-2 per Team Asia) e Acosta, che resta saldamente leader del campionato davanti a un deludente Tony Arbolino (solo 11° al traguardo).

La notte italiana è stata avara di soddisfazioni per i piloti tricolori: Stefano Nepa è stato il migliore in Moto3, strappando un bel 4° posto (miglior risultato stagionale), ma rimanendo lontano dalla lotta per il podio. Nelle retrovie hanno invece chiuso Rossi (13°) e Farioli (16°).

In Moto2 invece ancora grosse difficoltà per Arbolino, dopo che il weekend dell'India aveva un po' illuso: il pilota di Garbagnate ha chiuso a oltre 20 secondi dal primo posto ed è ora a - 50 da Acosta in classifica. 20° posto per Surra, 26° per Casadei.