MotoGP, Bezzecchi: "Mi aspettavo qualcosa in più"

LE PAROLE

Il pilota VR46 dopo il venerdì di prove in Giappone: "Pensavo di poter andare un po' più veloce con la soft"

© Getty Images Marco Bezzecchi non è pienamente soddisfatto del venerdì di prove in Giappone, nonostante il buon 5° tempo finale: "L’obiettivo era entrare direttamente in Q2, quindi non posso lamentarmi - ha detto il pilota del team Ducati VR46 -. Con le gomme morbide però mi sarei aspettato di essere un po' più veloce. Devo migliorare un po’, soprattutto in frenata. Dobbiamo lavorare su questo per domani. In ogni caso sono quinto e non sono nemmeno lontano dagli altri... Fiducia per le qualifiche? Sì, sempre".

"Binder è il più forte in questo momento - ha proseguito il riminese -. Anche Martin è andato molto forte in termini di ritmo. Pecco è stato molto veloce con la gomma morbida, ma non so bene quanto fosse veloce in termini di passo. Pioggia sabato? Fa troppo freddo con la pioggia, preferisco l’asciutto. Comunque sarà lo stesso per tutti, quindi guiderò semplicemente nelle condizioni che troveremo".

MARTIN: "PRONTO PER LE GARE, NON DEL TUTTO PER LE QUALIFICHE"

Riflessioni simili quelle di Jorge Martin, che insegue Bagnaia in classifica iridata: "Nel time attack ho battuto il mio record personale, ma non è bastato per battere Binder - le parole del pilota Ducati Pramac -. Dobbiamo analizzare dove possiamo ancora migliorare. Sprint Race? Se pioverà dovremo adattarci rapidamente alle nuove circostanze, se rimane asciutto invece mi sento pronto per la gara, ma non del tutto pronto per le qualifiche".

ESPARGARO: "BUON PASSO, MA È SOLO VENERDÌ"

Aleix Espargaro ha analizzato così il venerdì di Motegi, chiuso col 3° miglior tempo: "C'è sempre da migliorare, potevo farlo anche sul giro secco - le parole del pilota Aprilia a Sky -. Anche il passo comunque era buono, negli ultimi due run la moto ha funzionato perfettamente. Sono contento, non voglio esserlo troppo perché è solo venerdì e vedremo domani se continuerò a rimanere con i migliori. In un campionato ci sono alti e bassi, se sei in grado di non perdere troppi punti nelle piste difficili puoi fare la differenza. La soft ha più grip e mi aiuta soprattutto in staccata, è un'opzione per entrambe le gare".

BINDER: "FELICE DEL NUOVO TELAIO"

In testa a tutti ha chiuso Brad Binder, con una Ktm in grande spolvero grazie anche al nuovo telaio: "Il mio ritmo era abbastanza buono e mi sentivo bene sulla moto. Mi piacerebbe sicuramente fare più giri domani per capirla al meglio, abbiamo ancora del lavoro da fare, ma in generale sono felice. Il record della pista che durava da 8 anni? È davvero bello averlo infranto, ma domani nel Q2 ci saranno sicuramente tempi migliori... Se si è ridotto il gap con Ducati? Siamo rimasti tutti sorpresi dalla velocità di Dani Pedrosa a Misano (prima uscita con il nuovo telaio, ndr). Il test team svolge un lavoro davvero eccellente, ma per quanto ci riguarda siamo al primo giorno, quindi cerco di rimanere un po' cauto con le previsioni. Aspettiamo e vediamo. Sento sicuramente che ora riesco a guidare la moto come voglio".

MARQUEZ: "GIORNATA BELLA, MA SFORTUNATA"

Marc Marquez ha invece analizzato così la sua giornata, conclusasi senza l'accesso diretto al Q2: "È stata una bella giornata, ma è stata anche sfortunata. Altre volto sono riuscito a entrare in Q2 anche senza avere la velocità, mentre oggi avevo la velocità necessaria, ma ho fatto un errore. Con la prima gomma sono finito sul verde, ho perso qualche decimo e mi hanno anche cancellato il tempo. Con la seconda ho dovuto rinunciare per la bandiera gialla, dopodiché ho dovuto correre un rischio in più e sono caduto. Ora dobbiamo scoprire in Q1 se abbiamo il potenziale per passare alla Q2. Sicuramente Ducati, KTM e Aprilia sono più veloci di noi".