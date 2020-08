MotoGP, Morbidelli: "Testa alla gara". Quartararo soddisfatto, Zarco: "Non ci credo"

GP BRNO

"Faccio fatica a credere di aver conquistato la pole". E' un Johann Zarco incredulo quello che ha appena conquistato la sua quinta pole position in top class al termine di una qualifica pazzesca nel circuito di Brno. Il francese, che partirà davanti a Quartararo e Morbidelli, si è detto soddisfatto per il traguardo raggiunto: "La moto va molto bene, quando riesco a fare tutto bene si fa un bel giro". GP Brno, Zarco conquista la pole Getty Images

"Dal venerdì facciamo un lavoro di crescita che mi permette di conoscere meglio la moto, con la gomma nuova ho fatto un giro secco buono e sono riuscito a raggiungere subito la Q2" ha proseguito Zarco.

Soddisfazione anche per Franco Morbidelli che nonostante la caduta in FP4 è riuscito a scendere in pista per strappare il terzo crono in qualifiche: "E' stata una qualifica buona per me, in FP4 sono caduto alla 11 e ho perso il feeling davanti. Al primo time attack sono riuscito a recuperare, il secondo è stato migliore e mi ha permesso di partire in prima fila. Domani spero di fare una buona partenza e una buona gara dietro i francesi. O magari davanti, non si sa mai".

Vedi anche Motogp MotoGP, Quartararo scivola e Zarco conquista la pole a Brno Non è riuscito a calare il tris, invece, Fabio Quartararo. "El Diablo", a caccia di un record per la Yamaha, partirà dalla terza posizione osservando i due che lo affiancano: "In questa pista è molto difficile fare il tempo, c'è poco grip. Sono comunque contento perché l'obiettivo numero uno era quello di partire dalla prima fila e lo abbiamo fatto. Dopo le FP4 il passo era buono, questa mattina facevo fatica a fare il time attack con la gomma soft ma con le gomme nuove ho tenuto un buon passo".

Nel corso della Q2 c'è stato spazio anche ad un momento di tensione con Aleix Espargaro: "Una volta l'ho tirato io facendolo andare quarto, la seconda volta pensavo tirasse lui ed invece si è messo dietro di me. Siamo comunque contenti del risultato, domani il mio avversario principale sarà Franco Morbidelli perché il suo passo è forte. Devo stare attento anche a Zarco".