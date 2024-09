MotoGP Misano, Bagnaia critico: "Non sono contento, partenza disastrosa"

motogp misano

Il pilota italiano non è soddisfatto del secondo posto in Sprint e spera nella gara della domenica per rifarsi

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il sabato della MotoGP a Misano non si conclude come se lo era immaginato Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati, arrivato secondo in Sprint Race, è infatti molto critico con sé stesso, rimproverandosi una partenza definita disastrosa che ha poi condizionato il resto della gara chiusa alle spalle di Martin e davanti a Franco Morbidelli: "Non sono assolutamente contento, ci ho provato ma Martin frenava forte. Dopo la partenza è stato un disastro, ho perso la prima posizione ed è stato difficile".

Una delusione a metà per l'italiano, considerando l'incidente di Aragon: "Il secondo posto dopo quello che è successo la scorsa settimana va bene, ma dobbiamo capire cosa non è andato. Speriamo domani possa andare meglio". Vedi anche Motogp MotoGP Misano, Martin brucia Bagnaia e si prende la Sprint "Ci ho provato fino alla fine, ma la gomma non ne voleva sapere. Ho deciso di mollare per gestire, è stato un peccato perché tutto è dipeso dalla partenza. Abbiamo comunque dato il massimo, ho perso tre punti ma la gara è domani" ha detto Pecco ai microfoni di Sky.