MotoGP Misano, Bagnaia: "Ci ho provato, ma ho recuperato punti importanti"

Motogp misano

Il due volte iridato chiude secondo, ma sorride perché col 15° posto di Martin si porta 7 lunghezze dal leader del mondiale

Francesco Bagnaia chiude il GP di San Marino di MotoGP a Misano col secondo posto dietro a Marc Marquez, un risultato che soddisfa il pilota italiano: "È andata meglio di ieri, la possibilità di vincere ieri c'era e oggi più di secondo non potevo. Marquez era in forma, ci ho provato".

Poi ha aggiunto: "Sono stato più lento, non ci sono scuse. Se la pista fosse stata asciutta sarebbe stato diverso, io e Martin stavamo andando. Ma con la pioggia e la caduta di Morbidelli ho frenato, Marquez ha avuto più coraggio ed è stato più forte. Ho tentato di seguirlo, di stargli dietro, potevo buttarmi dentro ma non sono stato incisivo. Negli ultimi giri sono crollato perché Bastianini era vicino, fisicamente non ero a posto e l'unico modo per battere Marquez era essere al 100%. Oggi ho dato il massimo".

"Nell'economia del campionato è meglio così, ma come pilota dopo quanto successo ad Aragon sarebbe stato meglio vincere. Farlo a casa, poi, sarebbe stato ancora meglio. Vedendo Martin entrare la mia gara è cambiata" ha spiegato.

Poi la promessa: "Tra due settimane siamo qua, sarò al 100% e proverò a vincerla".