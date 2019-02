MotoGP, Marquez: "Non tenderò la mano a Rossi un'altra volta"

04/02/2019

Nel giorno della presentazione della Yamaha , Marc Marquez è tornato sul difficile rapporto con Valentino Rossi. "Tendergli di nuovo la mano? No, l'ho già fatto. Sono gesti che si fanno una volta e basta. Non gli porto alcun rancore. Anzi, l'ammiro molto per quello che sta facendo. Piacerebbe anche a me arrivare a 40 ed essere ancora uno dei favoriti per il titolo. E' il sogno di ogni pilota. Per me sarà uno dei rivali in pista", ha detto a Marca.