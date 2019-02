MotoGP, una Yamaha nerazzurra per Rossi: "Assomiglia alla maglia dell'Inter..."

04/02/2019

La nuova Yamaha si svela a Giacarta, in Indonesia, e dall'Oriente parte la nuova caccia al Mondiale MotoGP di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Sulla nuova livrea disegnata da Aldo Drudi, nera con linee azzurre, la Monster prende il posto del vecchio sponsor Movistar, ma a cambiare è soprattutto lo staff tecnico guidato da un nuovo general manager, Hiroshi Itou, che risponderà direttamente al presidente di Yamaha Motor Racing, Kouichi Tsuji, e diretto da Takahiro Sumi, che prende il posto di Kouij Tsuya.



Ma YZR-M1 a forti tinte nerazzurre, per la gioia del tifoso interista Valentino Rossi, che non ha mancato di far notare che la nuova moto gli ricorda, per l'appunto, la sua Inter. Ma fin qui si scherza, mentre il resto del Rossi pensiero è serio eccome. Eccolo: “Nella MotoGP attuale il lavoro è aumentato tantissimo sui dettagli, l’elettronica è diventata fondamentale e la chiave è la gestione delle gomme. Le ultime due stagioni Yamaha sono state difficili, ma abbiamo il potenziale per il Mondiale, gli ingegneri in Giappone in inverno hanno lavorato duro” spiega il Dottore, pronto a scendere in pista da mercoledì a Sepang per la prima tre giorni di test.