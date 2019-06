MotoGP, Marquez: "Non ho già vinto il titolo"

20/06/2019

Marc Marquez sembra lanciato verso l'ennesimo titolo della MotoGP , ma non vuol sentire parlare di vittoria scontata. "Le sensazioni sono ovviamente molto buone, incredibili e dobbiamo approfittarne. Odio, però, che dicano che ho già vinto il titolo, perché abbiamo corso sette gare e ce ne sono ancora dodici. E, come lo scorso fine settimana, può succedere di tutto. Abbiamo iniziato molto bene la stagione ma dobbiamo continuare", ha detto a Marca.

"Cercherò di gestire il vantaggio nel modo migliore e nello stesso modo che ho fatto ogni anno. Voglio continuare con la stessa intensità. Se fino ad ora la strategia e le dinamiche che abbiamo usato hanno funzionato, non deve cambiare nulla. Siamo in uno sport che non dipende solo dal pilota, ma c'è un aspetto meccanico e ci sono fattori esterni a te, come i rivali. Dobbiamo approfittare quando le cose vanno bene per noi", ha aggiunto.