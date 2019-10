MotoGP, Marquez altro salvataggio miracoloso: piega a 70.8°

MOTOGP PHILLIP ISLAND

Marquez, professione salvataggi miracolosi. Settimana scorsa a Motegi Alex, oggi a Phillip Island ancora Marc. Il campione del mondo MotoGP, durante la sessione di test per le gomme, ha evitato la caduta dopo una piega di 70.8° alla curva 10. Una prodezza delle sue e lo scatto rende bene l'idea.

Sesto tempo nelle libere 2: “La nostra sensazione oggi non è stata male, sono felice. Nel nostro giro veloce non siamo riusciti a trovare il modo migliore per avere un buon tempo sul giro, ma il nostro ritmo è lì. Onestamente, sto guidando meglio di quanto mi aspettassi perché sapevo che Vinales e la Yamaha sarebbero stati forti qui, ma non siamo lontani da loro. Ora continueremo a lavorare, non è stato un brutto primo giorno. Ovviamente il tempo è ancora molto complicato per il resto del weekend, quindi dovremo vedere cosa succede. Oggi abbiamo battuto un altro record con il salvataggio. Mio fratello ha fatto un ottimo salvataggio in Motegi, quindi ho dovuto provare a eguagliarlo, ma penso che il suo sia ancora il migliore! Alla fine delle seconde libere mi sono avvicinato a Jorge mentre lui procedeva lentamente, abbiamo fatto un po' di contatto ma Jorge e io abbiamo già parlato di quello che è successo”.