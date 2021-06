MotoGp, Marquez alla vigilia della Catalogna: "Spero di migliorare e ritrovare fiducia"

MOTOGP CATALOGNA

Lo spagnolo a caccia del riscatto dopo il ritiro del Mugello. Il leader del Mondiale Quartararo: "Stiamo lavorando bene, fiducioso per il weekend"

La MotoGp fa tappa in Catalogna, per il settimo appuntamento del Mondiale 2021. Marc Marquez punta a dimenticare il ritiro del Mugello: "Voglio fare passi in avanti e ritrovare la fiducia, serve maggiore feeling". Sarà un weekend importante anche per il leader del Mondiale, Fabio Quartararo, che non si pone limiti: "Stiamo lavorando bene e ci sono ancora margini di miglioramento: sono molto fiducioso in vista della gara". Getty Images

Per Marc Marquez, la Catalogna, settimo appuntamento del Motomondiale 2021, sarà un'altra tappa verso la completa riabilitazione. Questa la missione dello spagnolo, che in conferenza stampa si concentra sui necessari passi in avanti da fare e sulla fiducia da riconquistare. L'obiettivo numero uno è dimenticare il ritiro del Mugello: "Quello in Italia è stato un weekend complicato, spero di continuare il mio percorso verso il top della forma. Servirà avere un maggior feeling. Stando a casa ci si dimentica di quanto sia difficile guidare in MotoGp". I miglioramenti, però, passano necessariamente anche dalla moto: "Sicuramente è importante avere l'assetto più adatto al mio stile di guida. Per fare la differenza è necessario avere una moto che tutti possano guidare".

Chi si presenta al Montmeló con grande entusiasmo è Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha e leader del Mondiale con 105 punti non si pone limiti dopo il primo posto del Mugello, terzo successo in sei gare: "Quest'anno sono migliorato molto, ed il merito è sia mio che della moto, che nella scorsa stagione era incostante, mentre ora funziona ovunque: vedo che riesco ad andare sempre più forte". Una condizione straordinaria: il francese spera di arrivare ad un ottimo risultato anche in Catalogna, su una pista gradita al primo in classifica piloti: "Questo tracciato si adatta bene al mio stile di guida, quindi sono fiducioso. Ci sono ancora dei margini di miglioramento, il team sta lavorando molto bene: sin dai test in Qatar, mi hanno aiutato a trovare il feeling che nel 2020 non ero riuscito a trovare".

Il primo inseguitore di Quartararo nel Mondiale, alla vigilia del Montmeló, è il connazionale Johann Zarco, fresco di rinnovo con la Ducati: "Aver prolungato con il team mi dà maggiori motivazioni, non ho pressioni extra. Il quarto posto al Mugello è stato un ottimo risultato, ero al limite anche se avrei potuto fare di più". Proverà a far saltare il banco, invece, il campione del Mondo in carica Joan Mir, tornato sul podio dopo due gare grazie al terzo posto del Mugello: "Non vedo l'ora di scendere in pista, in questo Gp corro in casa".