MotoGP, Marc Marquez verso il rientro: confermata la presenza ai test di Misano

© Getty Images

Si avvicina il ritorno di Marc Marquez in MotoGP. Dopo lo stop comunicato a maggio dopo il Mugello e l'ennesima operazione al braccio, l'otto volte iridato è sulla via del recupero e ha deciso, di comune accordo con la Honda, ti tornare in pista per i test di Misano della prossima settimana. Il "Cabroncito", che nelle ultime ore ha girato con una stradale ad Aragon, raggiungerà Misano venerdì sera per seguire il lavoro del team e poi saltare in sella martedì nei test programmati sul circuito Simoncelli.