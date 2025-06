MotoGp, Marc Marquez prima di Aragon: "Troppi errori, è il mio punto debole"

Quello di Aragon sarà l'ottavo Gp del Motomondiale 2025. Dopo sette gare, nulla è ovviamente ancora deciso, ma Marc Marquez è a +24 sul fratello Alex e a +72 su Pecco Bagnaia. Una lotta al titolo ancora aperta, ma secondo il leader della classifica c'è solo un grande aspetto da eliminare o ridurre: gli errori in gara, come quello ad esempio quello di Austin. "Sono il mio punto debole - ammette lo spagnolo nella conferenza stampa della vigilia - proverò a gestire tutto in modo diverso, ma li ho commessi tutti la domenica e devo evitarli se voglio lottare per il campionato. Dovrò pensare alle gare in cui non ho fatto punti". L'obiettivo più immediato, invece, è fare bene ad Aragon, cosa già fatta nel 2024: "Dominare qui come l'anno scorso sarà difficile visto che pioveva, sarà un weekend più veloce, con una pista più gommata e dunque più difficile. A Silverstone volevo difendere i punti di vantaggio, qui cercherò di lottare per la vittoria. Le mie sensazioni rispetto allo scorso Gp sono migliori".



Chi spera di ripetere quanto fatto in Gran Bretagna è invece Marco Bezzecchi, vincitore a Silverstone: "È stato fantastico, mi mancava il podio. La moto dà ottime sensazioni, non vedo l'ora di ripartire anche qui e provare a essere competitivo. Abbiamo fatto tanti passi in avanti, perché lo eravamo anche a Jerez e Le Mans ma ho commesso degli errori. Potrebbe essere difficile ripetersi, ma vogliamo essere continui". Decisamente più cauto Johann Zarco, il tutto nonostante il successo di Le Mans e il secondo posto a Silverstone: "Vorrei arrivare vicino al sesto posto, ma nelle ultime gare sono successe belle cose e chissà che non possa accadere anche qui. Ci siamo avvicinati alla Ducati, che però in condizioni perfette è ancora la migliore". Infine, Quartararo è il meno ottimista dei quattro: "La pista non mi piace molto, ci sono troppe curve a sinistra che non sono il mio forte, non sono mai stato velocissimo qui".