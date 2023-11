MotoGP Malesia: Marquez trionfa nella Sprint, Martin rosicchia 2 punti a Bagnaia

MOTOGP MALESIA

Pecco chiude 3° alle spalle dello spagnolo del team Pramac, che ora è a -11 in classifica

MotoGP, le immagini della Sprint Race di Sepang











































È Alex Marquez a imporsi nella Sprint Race del GP di Malesia, terzultima tappa del mondiale MotoGP. Il pilota del team Ducati Gresini parte forte, si incolla alla ruota del poleman Bagnaia per poi infilarlo a quattro giri dalla fine e trionfare in solitaria. Gara invece di sofferenza per Pecco, che viene infilato anche dal rivale nella corsa al titolo, Jorge Martin, e chiude 3°: lo spagnolo rosicchia due punti in classifica ed è ora a -11 dal campione in carica.

Una giornata interlocutoria nella lotta per il campionato: la pole position conquistata nella notte italiana aveva un po' illuso Bagnaia e il team Ducati ufficiale, che invece si sono ritrovati, nonostante un'ottima partenza, prima a difendersi dagli attacchi di Marquez e Martin, poi ad arrendersi al doppio sorpasso e infine a dover limitare i danni. Il terzo posto finale è comunque prezioso per Pecco, che ora avrà il tempo di concentrarsi sulla gara lunga di domenica e tentare di ritrovare quell'ottimo passo messo in mostra nelle libere di venerdì.

Grande soddisfazione invece per il fratellino di Marc, che conquista la sua seconda Sprint Race stagionale dopo quella di Silverstone, mettendosi alle spalle l'infortunio e un periodo complicato. Discorso simile per Enea Bastianini, che aveva conquistato uno straordinario 3° posto in qualifica e che ha chiuso la Sprint al 4° dopo aver regolato le due Ktm di Binder e Miller (e aver limitato i tentativi di attacco al compagno di squadra): è il miglior piazzamento di una stagione per lui tribolatissima.

A punti chiudono anche le due Ducati VR46 di Bezzecchi e Marini (7° e 9°), oltre all'altra Ducati Pramac di Zarco (8°). Fuori dalla top 9 invece le due Aprilia di Vinales ed Espargaro (rispettivamente 10° e 12°). Chiude 11° Morbidelli con la prima delle Yamaha, 13° Di Giannantonio con l'altra Ducati Gresini. Giornata disastrosa per Quartararo (16°) e Marc Marquez (21° dopo una caduta).