MotoGP Malesia, Bagnaia non getta la spugna: "C'è ancora domani"

Francesco Bagnaia non si arrende, anche se la corsa al titolo MotoGP sembra ormai irrimediabilmente compromessa. L'italiano, caduto in Sprint in Malesia, proverà a gettare il cuore oltre l'ostacolo in gara: "C'è ancora domani. Ho preso una buca e si è chiusa, sappiamo quanto curva 9 sia critica ed esserci arrivato piano e con più angolo mi ha fatto cadere. Purtroppo capita, non doveva ma capita".