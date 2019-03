MotoGP, le pagelle del Qatar: Dovi dieci e lode, Marquez è ancora il pilota da battere

11/03/2019 di LUCA BUDEL

MARC MARQUEZ – VOTO 9,5

E’ ancora il pilota da battere, punto di riferimento per l’eccellenza di questo sport. A Losail ci ha provato, ma è arrivata una beffa identica a quella subita 12 mesi fa. I postumi dell’intervento alla spalla sono già un ricordo.



CAL CRUTCHLOW – VOTO 10

Dopo il bruttissimo incidente in Australia dell’anno scorso erano tanti i dubbi che circondavano le reali condizioni fisiche del pilota inglese. In Qatar Cal ha risposto con una gara sontuosa, condita dalla solita grinta fuori media che caratterizza il suo approccio alle corse.



ALEX RINS – VOTO 8,5

Tenta di scappare ma il gruppo non lo molla mai. Alla fine sfiora il podio sottolineando la sua crescita e quella della Suzuki



VALENTINO ROSSI – VOTO 8

Mette in pista un piccolo miracolo, rimontando fino alla piazza 5 dopo essere partito quattordicesimo. Ovviamente è il migliore dei piloti Yamaha, anche se la moto evidenzia i soliti difetti. Basta dare un occhio alla classifica di Vinales, crollato in gara dopo la pole.



DANILO PETRUCCI – VOTO 6

Dal suo debutto con la Ducati ufficiale era lecito vedere un altro spessore agonistico. Invece la sua gara è da sufficienza, paragonata al trionfo del compagno di squadra



JORGE LORENZO – VOTO 4,5

Tredicesimo, mai un guizzo, praticamente un fantasma che si aggirava per Losail con la moto campione del mondo.



ANDREA IANNONE – VOTO 5

Becca quasi 5 secondi da Espargaro e porta a casa due punti appena. L’Aprilia lo ha ingaggiato per il salto di qualità e non per il passo del gambero