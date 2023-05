MotoGP Le Mans, Bagnaia: "Giornata difficile, non condivido strategia di Marquez"

GP FRANCIA

L'iridato punta il dito contro il Cannibale e la sua strategia sulle scie

MotoGP, le immagini del venerdì di Le Mans





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia entra in top 10 in combinata nel GP di Francia a Le Mans per un pelo, con una Ducati che si piazza al nono posto della cronometrica nel finale di libere 2 che hanno visto il campione del mondo in carica in difficoltà. Una desmosedici diversa rispetto al mattino, con l'iridato che ha spiegato le sue difficoltà: “L'ultimo run mi ha aiutato molto ad essere tranquillo, perché prima ero abbastanza preoccupato. Stamattina andava tutto benissimo, ma poi dal time attack in avanti è stato tutto difficile”.

“Pensavo che fosse solo perché non avevo preparato abbastanza la gomma posteriore e che non fosse ancora pronta, ma poi pomeriggio sono ripartito con la stessa gomma e Non riuscivo a fare le cose che volevo, andavo lungo. Perdevo tanto anche in accelerazione, perché c'era tanto spin", ha detto Bagnaia a fine giornata.

Il pilota Ducati ha poi aggiunto: "Appena abbiamo messo una gomma nuova, tutto è stato perfetto. Non sono riuscito ad essere veloce come avrei voluto perché avevo perso feeling, ma il run del time attack è l'unico in cui mi sono sentito di nuovo alla grande sulla mia moto nella FP2. Alla fine era solo una gomma che non andava come avrebbe dovuto, ma ho perso quasi 50 minuti di sessione. Per questo siamo abbastanza sicuri che domani andrà meglio e sono contento di essere nella top 10".

Poi la polemica con Marquez e le scie: “In Malesia l'anno scorso stava facendo la stessa cosa, ma poi io sono caduto e lui si è messo in prima fila da solo. È Marc Marquez, tutti sappiamo la velocità di Marc Marquez, quindi è una strategia che non condivido. Io sono proprio diverso, io voglio stare da solo in qualifica o quando faccio il time attack. Lui ha la sua strategia e la sta portando ad un altro livello secondo me: quando chiudi, lui rimane lì. Se tu ti fermi con i piedi per terra, lui fa la stessa cosa. È una strategia ancora più evoluta nell'attaccarsi rispetto a prima".