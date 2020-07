MotoGP, Marquez mostra le immagini delle radiografie al braccio rotto

Marc Marquez ci ha provato. È sceso in pista a Jerez per le Libere 3 del GP di Andalusia, ma ha dovuto dare forfait. Troppo il dolore al braccio operato dopo l'incidente di una settimana prima. E guardando le immagini delle sue radiografie, viene da chiedersi come possa anche solo aver pensato di salire in sella a una moto: l'8 volte campione del mondo ha postato su Instagram alcune foto davvero impressionanti, tra cui quella in cui si vedono i 12 chiodi inseriti nel suo braccio per rimettere al suo posto l'omero fratturato. Incredibile pensare che a pochi giorni dall'intervento Marc era già in grado di fare piegamenti sulle braccia, come mostrato in un video della MotoGP. Guidare la sua Honda, purtroppo, si è rivelato troppo anche per lui. Ora l'obiettivo è tornare in forma per il GP di Brno.